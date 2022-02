PP SCHWABEN SÜD/WEST. Auch am gestrigen Montag fanden zahlreiche angezeigte und unangemeldete Versammlungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West statt.

Der Polizei wurden insgesamt 28 Versammlungen bekannt, die Gesamtanzahl der Teilnehmer wurde auf 7.800 geschätzt.

Zur größten angezeigten Versammlung kam es wiederum in Kempten mit rund 2.500 Teilnehmern, die sich zu einem Aufzug durch die Innenstadt trafen. Durch den Aufzug kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Danach zählten die Einsatzkräfte bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Sonthofen etwa 1.000, in Mindelheim 800 und in Neu-Ulm etwa 450 Teilnehmer.

Gegendemonstrationen fanden in Kempten und Memmingen statt. An dieser nahmen jeweils etwa 30 Personen teil.

Alle Versammlungen verliefen störungsfrei.

