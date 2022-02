BAYREUTH. Montagvormittag drangen Unbekannte in ein Haus im Bayreuther Stadtteil Grüner Baum ein. Offenbar ohne Beute suchten sie das Weite, hinterließen jedoch einen hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Nachdem die Bewohnerin in den Morgenstunden ihr Anwesen in der Wundersgutstraße verlassen hatte, hebelten die Langfinger zwischen 8.45 Uhr und 11 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Im Haus öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob sie dabei auch Beute machten, müssen nun die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergeben. Fest steht jedoch, dass die Einbrecher auf ihrem Beutezug erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro anrichteten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die zu besagter Zeit im Bereich der Wundersgutstraße sowie Furtwänglerstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei den Ermittlern zu melden.