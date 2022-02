DINGOLFING. Vermutlich in der Nacht von Montag, 14.02.2022 auf Dienstag, 15.02.2022 haben Unbekannte einen schwarzen BMW X3 xDrive, der in der Zufahrt eines Anwesens im Eisvogelweg abgestellt war, entwendet. Der BMW war einem sog. Keyless Go System ausgestattet.

Der Besitzer stellte gestern gegen 22.30 Uhr seinen rund 30.000 Euro teuren X 3 in der Hofeinfahrt ab. Heute früh gegen 04.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl, die Schlüssel befinden sich noch beim Besitzer.

Zeugen gesucht !

Wer gestern, ca. 22.00 Uhr bis heute, 04.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Eisvogelweges/Kinderspielplatz Brunnerfeld beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Vorsicht Autodiebe – schlüssellose Systeme sicher verwenden

Keyless Komfortsysteme sind für Autobesitzer bequem. Nähert sich der Fahrer oder die Fahrerin mit dem Schlüssel dem Fahrzeug, erkennt es das Funksignal automatisch und öffnet die Zentralverriegelung. Doch Vorsicht: auch technisch versierte Autodiebe können sich unbemerkt Zugang verschaffen. Wir geben Tipps, wie Sie solche Systeme sicher nutzen.

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus oder Wohnungstüre ab.

Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeuges fragen, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Schlüsseln kann die KeylessFunktion beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden. Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 15.02.2022, 11.25 Uhr