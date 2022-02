NÜRNBERG. (212) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (11.-14.02.2022) waren Unbekannte in ein Firmengelände in der Eslarner Straße in Mögeldorf eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montagmorgen, 08:00 Uhr, hatten der oder die unbekannten Einbrecher den Maschendraht des Außenlagers der Firma aufgezwickt und aus dem Lager 24 Gasflaschen im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Die Täter hatten die Flaschen möglicherweise in einen Kleintransporter verladen und waren unerkannt geflüchtet.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl