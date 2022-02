MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Eine Schachtel Pralinen wäre wohl die bessere Alternative gewesen, dürfte sich ein 35-jähriger Pole am Valentinstag gedacht haben. Grenzfahnder stellen nach einer Personenkontrolle bei ihm Dopingmittel sicher.

Am Montagabend kontrollierten Kräfte der Grenzpolizei Selb den Mann am Bahnhof in Marktredwitz im Rahmen der Schleierfahndung. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks entdeckten die Fahnder, versteckt in einer Pulverdose, mehrere Ampullen mit Dopingmitteln.

Die Beamten stellten die verbotenen Substanzen sicher. Nach Abschluss der Sachbearbeitung konnte er seinen Weg fortsetzen.

Der Pole muss sich nun wegen mehreren Verstößen gegen das Antidopinggesetz vor Gericht verantworten.