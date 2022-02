EGGENFELDEN (LKRS. ROTTAL-INN). Ein Unbekannter zeigte am Montagabend einem Taxifahrer in Eggenfelden ein Messer vor und erbeutete Bargeld. Der Unbekannte konnte entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 14.02.2022 gegen 22:30 Uhr nahm ein 50-jähriger Taxifahrer in der Ludwig-Forster-Straße in Eggenfelden einen Fahrgast auf und fuhr diesen zu einem Parkplatz im Bereich Straubinger Straße / Taufkirchener Straße. Dort zog der Fahrgast ein Messer und forderte den Taxifahrer zur Herausgabe der Geldbörse auf. Nachdem der Taxifahrer die Geldbörse mit einem unteren dreistelligen Geldbetrag aushändigte, floh der Fahrgast in Richtung der Karl-Rolle-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Eggenfelden, bei der auch Einsatzkräfte der umliegenden Polizeiinspektionen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut haben noch am gleichen Abend die Ermittlungen aufgenommen.

ZEUGENAUFRUF DER KRIPO PASSAU

Wer hat am Montagabend zwischen 22:15 Uhr und 22:45 Uhr im Bereich der Ludwig-Forster-Straße, der Straubinger bzw. Taufkirchener Straße oder der Karl-Rolle-Straße in Eggenfelden verdächtigte Personen wahrgenommen?

TÄTERBESCHREIBUNG

Der unbekannte Fahrgast wird auf circa 25 Jahre und 170 cm geschätzt. Er trug keine Brille und war mit Jeans und schwarzer Kapuze bekleidet. Er sprach bayerischen Dialekt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum gesuchten Fahrgast oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 15.02.2022, 08:00 Uhr