Mit den Pressemeldungen vom 19.12.2021, vom 23.12.2021 und vom 02.02.2022 berichteten wir Folgendes:

Bergheim - In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 wurden im Augsburger Stadtteil Bergheim ein Ehepaar, 71 und 83 Jahre alt, in ihrem Einfamilienhaus überfallen und schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Zu den Tätern liegen nur Hinweise auf eine slawische Sprache vor. Die beiden schwer verletzten Opfer müssen weiterhin stationär medizinisch versorgt werden, befinden sich aktuell aber nicht in Lebensgefahr. Sie konnten mittlerweile zu dem Vorfall kriminalpolizeilich befragt werden. Die Kripo Augsburg geht auf Grund des aktuellen Kenntnisstands von einer gezielten Einzeltat aus, ermittelt aber weiterhin in alle Richtungen. Bis dato ergaben sich eine Vielzahl von Hinweisen, welchen nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes nachgegangen wird. Unmittelbar nach der Tat richtete die Kripo Augsburg daher eine Sonderkommission ein, an der derzeit rund 25 Beamtinnen und Beamte beteiligt sind.

Gleich drei Fahndungserfolge kann die Kripo Augsburg nunmehr vermelden, nachdem in der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 ein Ehepaar in ihrem Einfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Bergheim überfallen und schwer verletzt wurde. Es folgte die Errichtung der Sonderkommission „Bergheim“, in welcher in der Spitze 25 Beamtinnen und Beamte ermittelten. Bereits am gestrigen Dienstag (01.02.2022) konnte ein dringend Tatverdächtiger durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg im Stadtgebiet Augsburg festgenommen werden. Es handelt sich um einen 32-jährigen rumänischen Staatsbürger, der die Geschädigten kannte, weil er für sie zuvor als Handwerker tätig war.

Zudem gelang es, in enger Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landeskriminalamt sowie rumänischen Behörden, am Dienstag (01.02.2022) sowie am heutigen Mittwoch (02.02.2022) zwei weitere Tatverdächtige in Rumänien festzunehmen. Es handelt sich um zwei Männer (37 und 40 Jahre alt) mit ebenfalls rumänischer Staatsbürgerschaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden Haftbefehle beim AG Augsburg, u. a. wegen versuchten Mordes, gegen die drei Verdächtigen erlassen. Der 32-Jährige wurde bereits heute (02.02.2022) dem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in ihn Vollzug setzte. Der 32-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. Die Auslieferungen der beiden 37 und 40-jährigen tatverdächtigen Rumänen nach Deutschland wurden beantragt.