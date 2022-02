LAUBEN. Am Montag gegen 08:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2020 zwischen Lauben und Rummeltshausen.

Ein 37jähriger befuhr mit seinem Pkw, in welchem auch noch zwei Mitfahrer saßen, die Verbindungsstraße von Ziegelstadel zur Staatsstraße 2020. An der Einmündung übersah er den Pkw eines auf der Staatsstraße von Lauben in Richtung Süden

fahrenden 46jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht, zu schwereren Verletzungen kam es jedoch nicht.

Da zunächst im Raum stand dass Personen eingeklemmt sind, wurden neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Lauben und Erkheim an die Einsatzstelle beordert. Durch die Feuerwehr wurde die Staatsstraße für ca. 1 Stunde komplett gesperrt.

Der Rettungsdienst war mit 4 Rettungswagen, zwei Notärzten sowie einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. (PI Mindelheim).

