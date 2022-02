212. Exhibitionistische Handlungen; ein Tatverdächtiger festgenommen – Olympiapark

Am Sonntag, 13.02.2022, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 22-jährige mit Wohnsitz im Landkreis München als Fußgängerin im Bereich der Connollystraße. Unvermittelt trat ihr ein unbekannter Mann gegenüber, welcher zunächst sexuelle Handlungen an sich vornahm und sich in der Folge entfernte.

Die 22-Jährige verständigte unmittelbar den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

213. Raubdelikt – Laim

Am Sonntag, 13.02.2022, gegen 22:40 Uhr, betraten zwei unbekannte Personen die Räumlichkeiten eines Wettbüros. Beide Personen waren zu dieser Zeit schon mit Sturmhauben maskiert. Der erste der beiden unbekannten Täter ging dabei zielstrebig zur Kasse, hielt dem dort anwesenden Angestellten eine Pistole vor und forderte diesen auf Geld zu übergeben.

Nachdem der Angestellte Bargeld übergaben hatte, wurde dieses durch den Täter in einer mitgeführten Sporttasche verstaut. Der zweite Täter stand während der gesamten Tatausführung am Eingang der Filiale. Im Anschluss flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Kurz darauf wurde durch einen Angestellten der Polizeinotruf 110 verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm, schlank; bekleidet mit schwarzer Jogginghose mit Streifen, dunkelblauer Jacke mit Kapuze, schwarzem Schal, Handschuhe, schwarze Turnschuhe; bewaffnet mit silbergrauer Pistole; führte dunkle Sporttasche mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 15-20 Jahre, ca. 170-175 cm, schlank; bekleidet mit schwarzer Jacke mit weißem Emblem, graue Jogginghose, weiße Sportschuhe, Handschuhe; beide Täter mit Sturmhauben maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Fürstenrieder Straße und Wotanstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.