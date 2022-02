FÜRTH. (207) Bereits am 10.02.2022 (Donnerstag) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth einen Ladendieb nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Fürther Südstadt fest. Weitere Ermittlungen führten zu einem weiteren Tatverdächtigen und zum Auffinden von Diebesgut in 4-stelliger Höhe.



Gegen 15:00 Uhr wurde ein zunächst unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Waldstraße dabei beobachtet, wie er Elektronikartikel unter seine Jacke steckte. Nachdem er offensichtlich bemerkt hatte, dass er beobachtet wird, legte er die Ware zurück und verließ das Geschäft.

Die couragierte Zeugin beobachtete den Mann jedoch weiter und alarmierte die Polizei. Kurz vor seiner Festnahme im Nahbereich des Supermarktes konnte sie beobachten, wie er sich in auffälliger Art und Weise an einem Pkw aufgehalten hatte. Dieses Fahrzeug hatte sich jedoch während der Festnahme des 31-Jährigen zunächst entfernt.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten den Pkw dann auf einem nahegelegenen Parkplatz fest. Fahrer des Fahrzeugs war ein 28-jähriger Mann.

Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden von weiterem mutmaßlichem Diebesgut im Wert von rund 1800 Euro.

Die Beamten brachten die beiden Tatverdächtigen zur Dienststelle, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde.

Da kein fester Wohnsitz in Deutschland nachgewiesen werden konnte, verhängte die Staatsanwaltschaft gegen den 31-Jährigen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erstellt durch: Janine Mendel