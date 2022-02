WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am Sonntagabend hat ein Unbekannter eine Anwohnerin in der Petrinistraße bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als die Frau um Hilfe rief, ergriff der Täter die Flucht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Kurz vor 20.30 Uhr trat der Täter von hinten an die Anwohnerin heran, die gerade dabei war, ihre Haustüre aufzuschießen. Der Mann hielt die Frau mit einer Hand fest und forderte die Herausgabe von Bargeld. In der anderen Hand hielt er einen länglichen Gegenstand, bei dem es sich mutmaßlich um ein Messer gehandelt haben dürfte. Als die Geschädigte um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte in Richtung Senefelderstraße bzw. Uni-Klinik. Erst im Anschluss bemerkte die Frau, dass sie eine leichte Verletzung an der Hand davongetragen hatte, die ihr vermutlich mit dem Messer zugefügt worden war.



Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich

Ca. 25 Jahre alt

170 bis 175 cm groß und schlank

Komplett dunkel gekleidet

Mit schwarzer Sturmhaube maskiert

Sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat die Tat am Sonntagabend möglicherweise beobachtet?

Wer ist im Umfeld der Petrinistraße auf einen Mann mit Sturmhaube aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Insbesondere wird eine ältere Dame dringend als Zeugin gesucht, die zur Tatzeit in der Petrinistraße unterwegs. Sie muss dem Täter begegnet sein, als er nach den Hilferufen der Geschädigten quer über die Straße davonlief. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.