Am Flughafen in Memmingen alleine registrierten die Beamtinnen und Beamten rund 800 Fahndungstreffer unter den Reisenden, stellten knapp 500 Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz fest und wiesen mehr als 300 Personen wieder zurück, weil sie die Einreisevoraussetzungen in die Bundesrepublik nicht erfüllten.

Insgesamt reisten über den Flughafen knapp eine Million Personen an oder ab, rund 70 Prozent dieser Fluggäste stammte aus „Non-Schengen“-Staaten.

Im April überprüften Fahndungsbeamte einen Fernreisebus in Lindau. Sie kontrollierten einen 30-jährigen irakischen Fahrgast mit italienischen Aufenthaltsdokumenten. Eine eingehende Prüfung ergab, dass der Mann bereits im Jahr 2017 in Deutschland einen Asylantrag stellte und in Folge hier unter anderem Grundsicherung bezog. Seine weiter in der Vergangenheit liegende Einreise nach Italien und den dortigen Voraufenthalt verschwieg er den deutschen Behörden. So bezog er mutmaßlich über 20.000 Euro Sozialleistungen in Deutschland zu Unrecht, da er seinen regulären Aufenthalt über den gesamten Zeitraum den Erkenntnissen zufolge in Italien hatte.