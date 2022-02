OBERTRUBACH, LKR. FORCHHEIM. Nur rund anderthalb Stunden Abwesenheit des Bewohners nutzten bislang unbekannte Diebe, um Elektrogeräte im vierstelligen Wert aus dessen Räumlichkeiten zu entwenden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am frühen Freitagnachmittag suchten die Täter die Wohnung eines jungen Mannes in Geschwand heim. Im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr gelang es ihnen, die nur ins Schloss gezogene Tür zu öffnen und sich so Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dort fielen ihnen diverse Elektrogeräte, vornehmlich Unterhaltungselektronik im niedrigen vierstelligen Gesamtwert in die Hände, mit denen sie unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wem sind in der besagten Zeit am frühen Freitagnachmittag in Geschwand verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat vielleicht schon vorher im Ortsbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib der gestohlenen Elektrogeräte geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.