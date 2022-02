VÖHRINGEN. Am Sonntagabend um kurz vor 21:00 Uhr fuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer mit seinem Pkw die Kreisstraße NU 14 zwischen Weißenhorn und der Autobahnanschlussstelle Vöhringen. Als der VW-Fahrer den dortigen Pendlerparkplatz, welcher sich kurz vor dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle Vöhringen befindet, passierte, kollidierte er mit einem 73-jährigen Fußgänger. Ersten Ermittlungen nach überquerte der Fußgänger die Fahrbahn um zum Pendlerparkplatz zu gelangen. Der 73-jährige wurde in einen Grünstreifen geschleudert, wo dieser schwer verletzt zum Liegen kam und durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt wurde. Der Fußgänger wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Neu-Ulm wurde ein Gutachter hinzugezogen um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis 01:45 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Verkehrssperrung und –ableitung wurde durch die Feuerwehren Illerberg und Weißenhorn, welche mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, übernommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/96510 zu melden. (PI Illertissen)