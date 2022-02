0322 - Körperverletzung mit mehreren Beteiligten und Widerstand gegen Polizeibeamte (bereits lokal gemeldet)

Nördlingen - Am 12.02.2022 (Samstag) gegen 03.30 Uhr war eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher im Stadtgebiet unterwegs. Plötzlich gingen eine 20-Jährige und ein 18-Jähriger aus einer Bar auf die Gruppe los und schlugen die Jugendlichen aus bisher ungeklärter Ursache. Die Geschädigten zogen sich dabei Verletzungen, wie Hämatome, eine blutige Lippe und Prellungen zu.

Gegen 05:00 Uhr fiel die 20-Jährige im Stadtgebiet erneut auf. Da sie laut herumschrie verständigten zwei Passanten die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich die Jugendliche sehr unkooperativ und wollte den Beamten im Rahmen einer Identitätsfeststellung ihre Personalien nicht angeben. Als ein Polizeibeamter sie am Weglaufen hindern wollte, schlug sie ihm ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Aufgrund dessen wurde die 20-Jährige in das Dienstfahrzeug verbracht, wobei sie um sich schlug und die beiden eingesetzten Beamten mehrfach traf. Auch während der Mitnahme und auf der Dienststelle leistete die Jugendliche massiven Widerstand, beschädigte die Einrichtung der Dienststelle und beleidigte die Beamten. Gegen die 20-Jährige wird nun u.a. wegen Widerstands, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

0323 - Brennende Matratze (bereits lokal gemeldet)

Belzheim - Am 12.02.2022 (Samstag) gegen Mittag musste die Feuerwehr in Belzheim eine brennende Matratze löschen. Die Matratze, die auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses lag, wurde vermutlich durch eine Lampe in Brand gesetzt. Die Lampe hatte offensichtlich einen Kurzschluss, wodurch ein Kabelbrand entstand. Die Lampe fiel dann im weiteren Verlauf auf die Matratze, welche daraufhin anfing zu kokeln. Es entstand eine starke Rauchentwicklung im Dachboden und in der Wohnung im 2. Obergeschoss. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Belzheim / Ehingen und Oettingen mit rund 35 Mann.

0324 - Schwerer Unfall bei Baumfällarbeiten (bereits lokal gemeldet)

Schwabmünchen - Einen Schwerverletzten und einen Leichtverletzten forderte am 12.02.2022 (Samstag) ein Unfall bei Baumfällarbeiten. Gegen 11.15 Uhr war der Vater mit seinem Sohn in der Krumbacher Straße mit Sägearbeiten an einem Baum beschäftigt. Hierzu stieg der 60-jährige Vater mit Seilen, durch den 32-jährigen Sohn am Boden gesichert, ca. 4-5 Meter auf den Baum und fällte die Krone. Beim Herabfallen der Krone riss diese, aus noch ungeklärter Ursache, den Vater mit nach unten, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog und das Bewusstsein verlor. Schwerverletzt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Vater mit dem Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Behandlung verbracht. Auch der Sohn wurde durch herabfallende Teile des Baumes am Kopf getroffen und erlitt eine Kopfplatzwunde. Auch er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat zur Klärung des Sachverhaltes die Ermittlungen aufgenommen.

0325 - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht (bereits lokal gemeldet)

Monheim - Am 13.02.2022 (Sonntag) gegen 05.00 Uhr fuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße von Monheim in Richtung Wemding. Am Ortsausgang Monheim übersah sie dabei einen Kreisverkehr und fuhr mit ihrem Fahrzeug über diesen hinweg. Dabei beschädigte sie u.a. ein Verkehrszeichen und verlor bei dem Zusammenstoß diverse Teile ihres Autos. Die Frau setzte ihre Fahrt noch ca. 2 km fort, bis kurz vor der Abzweigung nach Otting eine Weiterfahrt unfallbedingt nicht mehr möglich war. Daraufhin wählte die Frau den Notruf. An der Unfallstelle nahmen die aufnehmenden Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau wahr, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Pkw-Fahrerin musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zur Verkehrssicherung waren u.a. auch 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wemding eingesetzt. Die 33-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.