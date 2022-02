WEIDEN I.D.OPF. In der Nacht zum Sonntag kam es in einem Lokal in der Weidener Innenstadt zu einem größeren Rettungseinsatz. Nach vorläufigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass eine Personengruppe kontaminierte Getränke konsumiert hat, die zu Vergiftungserscheinungen führten. Ein 52-Jähriger ist in der Folge verstorben, mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat zur Aufklärung der Geschehnisse die Sonderkommission „Markt“ gegründet.

Am Sonntag, den 13. Februar 2022, gegen 00.30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg telefonisch die Mitteilung ein, dass es bei mehreren Personen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren während eines Restaurantbesuchs in der Weidener Innenstadt zu erheblichen gesundheitlichen Schwierigkeiten gekommen sei. Bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst in dem Restaurant am Unteren Markt wurden verletzte Personen teilweise auf dem Boden liegend angetroffen, acht Personen wurden einer medizinischen Betreuung zugeführt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Eine der Personen, ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf, verstarb im Laufe der Nacht. Die anderen Personen befinden sich mit unterschiedlichen Verletzungsgraden aktuell noch in medizinischer Behandlung. Nach dem derzeitigen vorläufigen Erkenntnisstand haben die betroffenen Personen gemeinsam ein Getränk aus einer Flasche konsumiert, das sie in dem Restaurant bestellt haben.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernommen und laufen auf Hochtouren. Zur Aufklärung des Sachverhalts wurde die Sonderkommission „Markt“ gegründet.

Personen, die das Geschehen heute Nacht beobachtet haben und sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 0961/ 401 2222 mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.Opf. in Verbindung zu setzen. Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Personen, die sonst sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können.

Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird nachberichtet.