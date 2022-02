NÜRNBERG. (205) Am Freitagnachmittag (11.02.2022) entwendete ein Unbekannter eine Schmuckschatulle einer Rentnerin, nachdem er sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13:15 Uhr klingelte der unbekannte Mann mehrmals an der Wohnung der 81-Jährigen in der Siebmacherstraße. Als die Dame die Tür öffnete, stellte sich der Mann als Polizeibeamter vor und wollte die Wohnung überprüfen, da angeblich „Gauner“ in der Wohnung der Seniorin gewesen wären.

In der Wohnung fragte er die Frau nach Schmuck und Bargeld und als der Unbekannte im Schlafzimmer einen abgestellten Schmuckkasten entdeckte, griff er zu und flüchtete mit einer Beute im Wert von einigen tausend Euro aus der Wohnung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß, schlank, westeuropäisches Aussehen. Er war dunkel gekleidet und trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz und hatte er eine große schwarze Schreibmappe dabei.

Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Rainer Seebauer