A9/HAAG, LKR. BAYREUTH. Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte am frühen Sonntagmorgen ein Sattelzug auf der A9 südlich von Bayreuth. Das Führerhaus fing Feuer, für den Fahrer des Lasters kam jede Hilfe zu spät. Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 04.45 Uhr erreichte die Einsatzzentrale die erste Mitteilung über einen umgekippten Sattelzug auf der Autobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Süd und Trockau. Schon zu diesem Zeitpunkt sprachen Augenzeugen davon, dass am Führerhaus des verunfallten Fahrzeugs Flammen zu sehen waren. Rasch trafen die ersten Einsatzkräfte bei dem beschädigten Lastwagen ein, jedoch konnten auch sie den zwischenzeitlichen Vollbrand nicht mehr verhindern.

Während sich der 52-jährige Beifahrer mit leichteren Verletzungen aus der Fahrerkabine retten konnte, verstarb der Fahrer des Sattelzugs in den Flammen.

Die Bayreuther Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Eine Staatsanwältin aus Bayreuth machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild vom Geschehen und ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, der die Beamten bei den Ermittlungen unterstützt. Hierzu wurde auch das ausgebrannte Wrack zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Lastwagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor und Zugmaschine samt Auflieger auf die Fahrerseite kippten. Dort fing das Fahrzeug im Bereich des Führerstandes Feuer, welches sich später auch auf den beladenen Sattelanhänger ausbreitete. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf eine sechsstellige Summe.

Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in südlicher Fahrtrichtung halbseitig gesperrt. Da die Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis in den Nachmittag andauern werden, bleiben die Einschränkungen zunächst weiterhin bestehen, der Verkehr wird auf den beiden linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.