WOLFERTSCHWENDEN/A7. Am Freitag, den 11.02.2022, ereignete sich gegen 18:50 Uhr auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Bad Grönenbach und Woringen in Fahrtrichtung Norden, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-fahrer fuhr ungebremst in das Heck eines ordnungsgemäß, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, Lkw-Gespanns. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Pkw-fahrer tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Lkws erlitt einen Schock. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Unfallgutachter beauftragt. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehren Bad Grönenbach und Wolfertschwenden mit 40 Einsatzkräften. Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Spezialfirma aus Kempten beauftragt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn für ca. 5 Stunden gesperrt. (APS Memmingen)

