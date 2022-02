ZIRNDORF. (197) Ein unbekannter Täter sprühte im Zeitraum vom 01.02.2022 (Dienstag) bis 02.02.2022 (Mittwoch) mehr als 40 Graffiti in Langenzenn und verursachte einen fünfstelligen Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr besprühte ein unbekannter Täter in Langenzenn diverse Spielgeräte, Schilder und Wände eines Spielplatzes im Bereich der Förster Allee mit schwarzer Lackfarbe. Auch an einem direkt angrenzenden Biergarten konnte die Polizei an den Wänden eine Vielzahl frischer Graffiti feststellen. Insgesamt zählte die Polizei über 40 sog. Graffiti-Tags (Symbole/Schriftzüge).

Am darauffolgenden Donnerstagabend (03.02.2022) meldete eine Zeugin ebenfalls Schmierereien an einer Haustür und an zwei Fenstern eines Friseursalons in der Hindenburgstraße. Auch hier brachte ein unbekannter Täter mehrere Graffiti mit schwarzem Sprühlack an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich alleine im Bereich der Förster Allee auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 bei der Polizeiinspektion Zirndorf zu melden.

