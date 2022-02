BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN. Am Dienstagnachmittag haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bei der Kontrolle eines Pkw rund fünf Kilogramm Marihuana entdeckt. Ein Tatverdächtiger im Alter von 23 Jahren wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Gegen 13.30 Uhr war eine uniformierte Streifenbesatzung auf einen mit zwei Personen besetzten Pkw aufmerksam geworden, der auf der A3 im Bereich der Anschlussstelle Rottendorf unterwegs war. Die Beamten zogen das Fahrzeug in Biebelried aus dem Verkehr und führten eine verdachtsunabhängige Kontrolle durch. Auf dem Beifahrersitz saß ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, der einräumte, eine größere Menge Marihuana mit sich zu führen. Die Beamten nahmen das Fahrzeug daraufhin genauer unter die Lupe und stellten insgesamt rund fünf Kilogramm des Betäubungsmittels sicher. Der Beifahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht.



Der Mann am Steuer konnte seinen Weg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Sein Beifahrer blieb in Polizeigewahrsam, bis er am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete gegen den 23-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an.



Der Beschuldigte wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.