Trotz der seit vielen Jahren bekannten Maschen der falschen Polizisten am Telefon wurden leider auch gestern wieder zwei Menschen im südlichen Oberbayern Opfer der skrupellosen Täter.

Wolfratshausen: In Wolfratshausen brachten hinterhältige Telefonbetrüger eine ältere Frau mit einem frei erfundenen Schockanruf zur Herausgabe eines Bargeldbetrages im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Dame hatte zuvor einen Anruf „von der Polizei“ erhalten. Ihre Tochter habe bei einem Verkehrsunfall einen Fahrradfahrer verletzt. Jetzt müsse die Tochter ins Gefängnis, es sei denn es würde eine hohe Kaution bezahlt. Leider fiel die ältere Dame auf das Märchen herein und übergab gegen 19 Uhr abends an der Haustür einen Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich an einen unbekannten Mann.

Geraume Zeit später erzählte die Frau ihren Verwandten davon, welche die Polizeiinspektion Wolfratshausen informierten und Anzeige erstatteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Geldabholer im Stadtgebiet und den benachbarten Gemeinden verliefen ergebnislos.

Rosenheim: Ein betagter Rentner erhielt in den Nachmittagsstunden einen Anruf einer angeblichen Rechtsanwältin. Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution bezahlen. Ansonsten drohe ihr die Gefängnishaft. Wenig später übergab der Senior einem angeblichen Gerichtsbediensteten einen Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Geschichte war jedoch erlogen. Die angebliche Rechtsanwältin und der angebliche Gerichtsdiener waren in Wirklichkeit dreiste Telefonbetrüger. Als der Mann später seinen wirklichen Verwandten von den angeblichen Vorfällen erzählte, war es bereits zu spät und der Abholer des Geldes längst geflüchtet. Gemeinsam mit Verwandten erstattete der Mann anschließend Anzeige bei der Rosenheimer Polizei.