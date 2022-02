BAMBERG. Bereits am Mittwoch waren Telefonbetrüger in einem Fall in Bamberg erfolgreich und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 11.30 Uhr meldete sich eine Polizeibeamtin am Telefon bei der Bamberger Seniorin. Ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Unfallbeteiligte ihr Kind verloren hätte. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse eine Kaution bezahlt werden. Auch eine angebliche Staatsanwältin redete auf die geschockte Frau ein. Über mehrere Stunden hielten die Betrüger sie am Telefon und riefen ihr letztlich ein Taxi zu ihrer Bankfiliale. In der Folge übergab sie gegen 16.15 Uhr im Geschwister-Scholl-Ring mehrere tausend Euro an einen bislang unbekannten Täter.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jahre alt

175 Zentimeter groß

korpulente Statur

komplett schwarz gekleidet mit Gesichtsmaske

Zeugen, die die Übergabe am Mittwoch, dem 9. Februar 2021, im Bereich des Geschwister-Scholl-Rings oder verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.