0301 - Aggressiver und rücksichtsloser Autofahrer

Kissing - Am gestrigen Mittwoch gegen 20:00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass in Kissing, auf der Münchner Straße, ein Autofahrer unterwegs sei, welcher andere Autofahrer mittels Lichthupe dazu nötigen würde, schneller oder zur Seite zu fahren. Des Weiteren habe dieser andere Autofahrer beim Überholen geschnitten.

In der Kornstraße konnte der spätere 42-jährige Beschuldigte durch eine Streife der Verkehrspolizei angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten wollten die Personalien des Beschuldigten feststellen, welcher sich jedoch weigerte und in seiner Wohnung verschwand. Auch nach mehrmaligen Klopfen und Klingeln öffnete der Beschuldigte nicht die Wohnungstür. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Nach dem Androhen des gewaltsamen Öffnens der Wohnungstüre, öffnete der Beschuldigte schließlich die Wohnungstür. Eine beim Beschuldigten durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,54 Promille. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Blutentnahme an. Während der Maßnahmen verhielt sich der Beschuldigte unkooperativ, beleidigte und bedrohte die Beamten. Nach Beendigung der Maßnahmen sowie der Beschlagnahme des Führerscheins, wurde der Beschuldigte entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, welche durch das Verhalten des Beschuldigten genötigt worden sind, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der 0821/3232010 zu melden.

0302 - Unfallflucht auf der Bundesstraße 2 - Zeugen gesucht

Donauwörth - Am gestrigen Mittwoch gegen 13.00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Rentner mit seinem PKW die Bundesstraße 2 in südliche Richtung. Kurz nach der Ausfahrt Kaisheim überholte er einen Sattelzug. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er dabei einen entgegenkommenden LKW. Der Rentner, der sich mit seinem PKW bereits auf Höhe der Fahrerkabine des Sattelzuges befand, bremste, zog mit seinem Fahrzeug nach rechts und touchierte den Sattelzug. Durch diesen Aufprall wurde der PKW nach links geschoben und kollidierte auch noch mit dem entgegenkommenden LKW. Danach geriet der PKW ins Schlingern und schleuderte in den rechten Fahrbahngraben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Der LKW, der entgegenkam und am Unfallgeschehen zwar beteiligt war, aber keine Schuld daran trug, fuhr weiter ohne anzuhalten.

Deshalb werden der LKW-Fahrer und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Tel.: 0906/706670 zu melden.

- - -In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

0304 - Bei Durchsuchung ein Kilo Marihuana sichergestellt

Stadtbergen - Am Dienstag (08.02.2022) durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung eines 39-jährigen Mannes und fanden dabei eine größere Menge an Betäubungsmitteln sowie typische Utensilien auf. Ermittlungen im Vorfeld erhärteten bereits den Verdacht, dass der 39-Jährige Handel mit verschiedenen Betäubungsmitteln treibt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte vollzogen. In der Wohnung des 39-Jährigen wurden sie fündig. Neben je einem Kilo Marihuana und Amphetamin fanden die Ermittler auch verschiedenen kleinere Mengen anderer Betäubungsmittel, sowie diverse Utensilien zum Wiegen und Verpacken der Drogen. Auch Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Dem 39-Jährigen wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

0305 - Bei Durchsuchung 700 Gramm Amphetamin beschlagnahmt

Höchstädt - Am Dienstag (08.02.2022) durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Dillingen die Wohnung eines 22-jährigen Mannes. Gegen den Mann hatte sich durch Ermittlungen der Verdacht erhärtet, dass er mit Betäubungsmittel Handel treibt. In der Wohnung des 22-Jährigen fanden die Beamten 700 Gramm Amphetamin und ca. 150 Gramm Kräutermischung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Dem 22-Jährigen wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.