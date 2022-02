VÖHRINGEN / ILLERRIEDEN. Der seit dem gestrigen Mittwoch, 09.02.2022, als vermisst geltende 35-jährige Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Fahndung.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Illerrieden (Baden-Württemberg) traf den Mann gegen 12:30 Uhr heute Mittag an. Der Mitarbeiter kannte die Fahndung nach dem 35-Jährigen und so wurde in Folge die Polizei informiert. Der 35-Jährige gab auf Befragen an, die Nacht im Freien verbracht zu haben. Er befindet sich in einem körperlich guten Zustand und wird nun einem Angehörigen übergeben. Danach ist geplant, den Mann wieder nach Rheinland-Pfalz zu bringen.

Die Polizei bedankt sich insbesondere für mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, die im Rahmen der Vermisstensuche eingingen. Einer davon hätte die Beamten wenig später vermutlich ebenfalls auf die Spur des Mannes gebracht, da eine örtlich zusammenhängende Meldung bei der Polizei einging und eine Streifenbesatzung den Bereich just in dem Moment überprüfen wollte, als die Mitteilung über das Antreffen des Mannes bei der Polizei einging.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.

(PI Illertissen)

