189. Versuchtes Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Waldperlach

-siehe Medieninformation vom 04.02.2022, Nr. 168

Wie bereits berichtet, wurde am vergangenen Freitag, 04.02.2022, eine Betreuerin eines Wohnprojektes für unbegleitete Flüchtlinge durch einen 24-jährigen Bewohner angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt.

Durch die Personenfahndung des Polizeipräsidiums München wurden noch am Tattag umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung gingen bei der Münchner Kriminalpolizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein, die jedoch nach den entsprechenden Überprüfungen nicht zur Inhaftierung des Tatverdächtigen führten.

Im weiteren Verlauf wurde auch die Zielfahndung des Polizeipräsidiums München eingebunden, da sich Informationen verdichteten, dass sich der Tatverdächtige im europäischen Ausland aufhält.

Aufgrund der europäischen Fahndungskooperation ENFAST konnte am gestrigen Mittwoch ein Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen in Brüssel sehr schnell durch belgische Zielfahnder überprüft werden.

Dieser Hinweis führte zu einer Geflüchtetenunterkunft in Brüssel, in dem der Tatverdächtige durch die Fahnder lokalisiert und widerstandslos inhaftiert werden konnte.

Durch die Staatsanwaltschaft München I wird nun ein Ersuchen nach Belgien zur Auslieferung des Tatverdächtigen gestellt.

190. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

In den Morgenstunden des Montag (07.02.2022) betrat ein 22-Jähriger ohne einen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz einen Verbrauchermarkt im Bereich der Schwanseestraße und wurde deshalb gegen 09:30 Uhr von mehreren Mitarbeitenden und anwesender Kundschaft angesprochen. Nachdem der 22-Jährige dieser Aufforderung und der, das Geschäft zu verlassen, nicht nachkam, verständigten die Mitarbeitenden des Verbrauchermarktes über den Notruf 110 die Polizei.

Der 22-Jährige wurde wegen Hausfriedensbruch und des infektionsschutzrechtlichen Verstoßes angezeigt. Als er schließlich die Einsatzörtlichkeit verließ, äußerte er lautstark nationalsozialistische Parolen. Gegen ihn wird deshalb nun auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) geführt.

191. Einbruch in eine Arztpraxis – Denning

In der Nacht auf Mittwoch, 09.02.2022, wurde in eine Arztpraxis in Denning eingebrochen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 08.02.2022, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 09.02.2022, 07:20 Uhr, über einen Balkon gewaltsam Zugang zu der Arztpraxis und entwendete daraus hochwertige medizinische Geräte sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Ermittlungen wurden, wie in München üblich, noch vor Ort von der Kriminalpolizei übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Denninger Straße und Weltenburger Straße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

192. Trickdiebstahl durch Ablenken – Schwabing

In den Abendstunden des Montag, 07.02.2022, betrat ein noch unbekannter Täter eine Apotheke im Bereich der Münchner Freiheit, um dort ein Hygieneprodukt zu erwerben.

Gegen 18:30 Uhr betrat der Mann erneut die Apotheke und bat um ein Behältnis für das zuvor gekaufte Produkt. Hierbei gab er Sprachschwierigkeiten vor und zeigte der Mitarbeiterin deshalb einen entsprechenden Text mit der Übersetzungsfunktion seines Smartphones. Die Mitarbeiterin verließ daraufhin kurzzeitig den Kassenbereich, um nach einem entsprechenden Behältnis zu suchen. Dies nutzte der unbekannte Täter aus, entnahm mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse und flüchtete.

Nach dem die Mitarbeiterin bei ihrer Rückkehr den Diebstahl bemerkte, verständigte sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 65 übernommen. Hier werden auch mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen zurückliegenden Fällen geprüft.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, sprach gebrochen Deutsch; trug schwarze Wollmütze und eine FFP-2-Maske

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

193. Raubdelikt – Neuhausen

Am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 14:10 Uhr, betrat ein unbekannter Mann mit einer FFP-2-Maske vor dem Gesicht die Verkaufsräume einer Tankstelle in Nymphenburg. Dort wartete er zunächst, bis alle anderen anwesenden Kunden die Verkaufsräume verlassen hatten. Anschließend ging er auf die an der Kasse befindliche Mitarbeiterin zu und ließ sich eine Papiertüte aushändigen.

Nachdem er diese bekommen hatte, zeigte der unbekannte Mann eine dunkle Faustfeuerwaffe vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin übergab daraufhin mehreren Hundert Euro aus der geöffneten Kasse.

Der Täter verließ anschließend die Verkaufsräume und flüchtete zu Fuß in Richtung Rotkreuzplatz.

Danach verständigte die Mitarbeiterin die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zehn Streifen blieben ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, Mitte 20, ca. 180 cm groß, schlank, hellhäutig, sprach Deutsch ohne Akzent; bekleidet mit dunkler Jogginghose, dunkler Puma-Jacke, schwarz-grau-roter-Mütze; maskiert mit einer FFP-2-Maske; bewaffnet mit dunkler Faustfeuerwaffe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee, Rotkreuzplatz, Albrechtstraße und Leonrodplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

194. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage – Ismaning

Am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt und mitgeteilt, dass auf dem Bahnhofsplatz in Ismaning aktuell ein Mann mit einer Axt Passanten bedrohe. Aufgrund dessen wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nachdem der unbekannte Mann mitbekam, dass die Polizei gerufen wurde, entfernte er sich fluchtartig vom Bahnhofsplatz.

Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass der unbekannte Mann Passanten nach Zigaretten anbettelte und dabei eine längere Axt hinter sich herzog. Diese soll er beim Ansprechen der Passanten vor seinen Körper gehalten haben. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten wenig später den Aufenthaltsort dieser Person (ein 19-Jähriger aus dem Landkreis München) ermitteln und noch in Tatortnähe festnehmen.

Die zuvor angegeben Axt führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich. Bei umfangreichen Suchmaßnahmen der eingesetzten Beamten konnte die Axt jedoch später in einem Bach aufgefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens wurde der 19-Jährige in einem Krankenhaus untergebracht. Im Verlauf dieser Maßnahmen bedrohte er zudem die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

195. Sachbeschädigung durch Graffiti; Festnahme eines Tatverdächtigen – Englischer Garten

Am Dienstag, 08.02.2022, gegen 20:30 Uhr, befanden sich mehrere Beamte auf Fußstreife im Umfeld des Englischen Gartens. Hintergrund waren zurückliegende Sachbeschädigungen.

Nachdem die Beamten ein frisches Graffiti in der Lerchenfeldstraße entdeckten, fahndeten sie im nahen Umfeld nach einem möglichen Täter. Auf Höhe der Hausnummer 33 konnte dabei ein 16-jähriger Münchner festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten im mitgeführten Rucksack des 16-Jährigen Schablonen für zuvor angebrachte Graffitis fest. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Dort wurden seine Erziehungsberechtigten verständigt und die Schablonen sowie das Mobiltelefon sichergestellt.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Schablonen und Vorlagen. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde der 16-Jährige entlassen.

Über die nachfolgenden Ermittlungen konnten an mehreren Örtlichkeiten weitere zuvor frisch angebrachte Graffitis festgestellt werden. Ein Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Der 16-Jährige wurde wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti angezeigt.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

196. Pkw fährt in Glasfassade; drei Personen verletzt – Ottobrunn

Am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Land Rover Pkw die Cramer-Klett-Straße in Ottobrunn in Richtung Putzbrunner Straße und hielt an der Kreuzung bei für ihn geltendem Rotlicht an.

Nach bisherigen Ermittlungen verlor der 18-Jährige kurz darauf, aus bislang noch unbekannter Ursache, das Bewusstsein und sein Pkw wurde in der Folge unkontrolliert nach rechts gelenkt und stark beschleunigt. Dort streifte der Wagen zunächst eine Mauer und fuhr dann ungebremst in die Glasfassade eines dortigen Gebäudes.

Durch den Aufprall durchbrach der Pkw die Fassade und kam im Gebäude zum Stehen. Im Gebäude befanden sich zur selben Zeit eine 64-Jährige und eine 61-Jährige (beide Mitarbeiterinnen der sozialen Einrichtung), welche von dem einfahrenden Pkw erfasst und verletzt wurden. Der 18-jährige bewusstlose Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Land Rover des 18-Jährigen wurde beschädigt und musste durch die Feuerwehr mit einer Seilwinde aus dem Gebäude gezogen werden. Die Glasfassade des Gebäudes wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Die Cramer-Klett-Straße musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.