KIRCHWEIDACH, LKR. ALTÖTTING. Um kurz nach Mitternacht des heutigen Donnerstag, 10.02.2022, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei per Notruf nach Kirchweidach im Landkreis Altötting alarmiert, da dort ein Firmengebäude in Vollbrand geraten war. Trotz des raschen Löscheinsatzes konnte das Gebäude nicht gerettet werden. Es entstand Sachschaden von geschätzt 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kripo Mühldorf am Inn ermittelt.

Ein Firmengebäude in der Trostberger Straße von Kirchweidach ist in der vergangenen Nacht ein Raub der Flammen geworden. Gegen 00:40 Uhr wurde ein Anwohner auf den Brand aufmerksam und setzte einen Notruf ab. Obwohl 150 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus den Landkreisen Altötting und Traunstein mit einem massiven Löscheinsatz über mehrere Stunden versuchten, das Gebäude zu retten, brannte es komplett aus. Mit im Einsatz befanden sich außerdem Kräfte der Kreisbrandinspektion sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks.

Aufgrund vereinzelter Glutnester war die Feuerwehr bis in die Vormittagsstunden mit Nachlöscharbeiten und der Brandwache beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Brandursache hat das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen, da momentan noch keine Hinweise zur Brandursache vorliegen.