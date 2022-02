GOLDKRONACH, LKR. BAYREUTH. Bislang unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in eine Pizzeria ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochabend, 19.30 Uhr, drangen die Unbekannten über ein Fenster in das Restaurant in der Bachgasse ein. In der Gaststätte entwendeten sie aus der Kasse einen zweistelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss entkamen die Einbrecher unerkannt.

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochabend, bei der Pizzeria verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.