188. Vorläufige Bilanz zur Überwachung der Allgemeinverfügung am 09.02.2022



Am 09.02.2022 überwachte das Polizeipräsidium München am Abend mit ca. 800 Einsatzkräften die Einhaltung der bis 24:00 Uhr geltenden Allgemeinverfügung. Dazu wurde eine stationäre Versammlung am Odeonsplatz betreut, die das Thema Impfen unterstützte. An dieser Versammlung nahmen ca. 80 Personen teil, welche sich an die Auflagen hielten.

In der Münchner Innenstadt im Bereich der Fußgängerzone und in umliegenden Straßen konnten nach 18:00 Uhr über 1.000 Personen in einzelnen Kleingruppen festgestellt werden, die sich so gemeinsam fortbewegen wollten. Die starke Präsenz der Polizei in der Innenstadt wirkte diesen Versuchen entgegen und Aufzüge konnten verhindert werden. Dazu wurden Teile der Fußgängerzone vorübergehend gesperrt und über 500 Personen wurden dort wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung angezeigt. Eine Person, bei der eine verantwortliche organisatorische Rolle festgestellt wurde, erhielt eine Strafanzeige. Zwei weitere Personen wurden auch angezeigt; eine wegen einer Beleidigung und die andere wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Momentan sind noch nicht alle Maßnahmen der Polizei abgeschlossen. Die Zahlen zu Anzeigen und Verstößen können sich noch verändern.