0292 - Schlägerei endet mit Gewahrsam

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag gerieten ein 39-jähriger und ein 44-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Berchtesgadener Straße wegen einer Kleinigkeit in Streit. Der Streit artete schnell in eine Schlägerei aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trennten die beiden stark alkoholisierten Kontrahenten und nahmen die Anzeige gegen beide Beteiligen auf. Anschließend erteilten die Beamten den Beiden einen Platzverweis, welchem sie nachkamen. Kurze Zeit später kehrte der 44-Jährige wieder zurück. Um weitere Straftaten zu verhindern nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Dieser wehrte sich massiv gegen die Mitnahme, sodass er gefesselt werden musste. Er wurde in den Polizeiarrest verbracht. Beide Männer erwartet nun einen Anzeige wegen Körperverletzung. Gegen den 44-Jährigen wird zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung ermittelt.

0293 - Einbruch in Freibad-Kiosk

Jakobervorstadt - Im Zeitraum Sonntag (06.02.2022) bis Dienstag (08.02.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in den Kiosk eines Freibades in der Lechhauser Straße ein. Der Täter überwand hierzu die Umzäunung und brach den Kiosk gewaltsam auf. Aus dem Innenraum entwendete er zwei Kästen Bier im Wert von ca. 40 Euro. Am Kiosk entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu wenden.