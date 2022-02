VÖHRINGEN. Seit gestern Morgen wird in Vöhringen ein 35-jähriger Mann vermisst, der ortsunkundig ist. Die Polizei bittet Medien und Öffentlichkeit um Mitfahndung.

Gegen 07.00 Uhr verließ er die Wohnung seines Bruders in der Nibelungenstraße mit unbekanntem Ziel. Nachdem er bis zum Abend dort nicht wieder auftaucht war und erste Suchmaßnahmen ergebnislos blieben, wurde die Polizei eingeschaltet. Die Suche der Polizei mit mehreren Streifen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Vermisste führt weder Geld noch Handy mit und hat in Bayern keinerlei Kontakte. An seiner Wohnadresse in Rheinland-Pfalz konnte er durch die dortige Polizei nicht festgestellt werden. Der Mann mit asiatischem Aussehen ist etwa 166 cm groß, sehr schlank, hat schwarze kurze Haare und trägt weder Bart noch Brille. Bekleidet ist er mit einer grauen, fellbesetzten Kapuzenjacke, Jeans und schwarz-roten Adidas Schuhen. Über mögliche Hinwendungsorte ist dem Bruder nichts bekannt. (PI Illertissen)

