URSENSOLLEN, LKRS AMBERG-SULZBACH. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Amberg konnten ein in Frankreich als gestohlen gemeldetes Fahrzeug sicherstellen.

Am Dienstag, 8. Februar 2022, gegen 17:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem Autotransporter die Autobahn A6. Der 38-jährige Halter war Beifahrer. An der Anschlussstelle Amberg-West wurde das Gespann von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Amberg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der aufgeladene Transporter, ein Renault Kangoo, zur Fahndung ausgeschrieben war. Hintergrund der Ausschreibung ist ein Diebstahlsdelikt in Frankreich. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen wird in Abstimmung mit der französischen Justiz wegen Hehlerei ermittelt. Beide Insassen konnten nach Abschluss der Maßnahmen die Fahrt fortsetzen.