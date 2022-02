LAPPERSDORF, LKRS. REGENSBURG. Ein Pkw wurde aus einem Carport gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 7. Februar 2022, gegen 22.30 Uhr bis Dienstag, 8. Februar 2022, gegen 14.00 Uhr wurde in der Straße Schwerdnermühle in Lappersdorf ein hochwertiges Auto entwendet. Der schwarze Pkw, ein BMW X3 befand sich zur Tatzeit in einem Carport vor einem Einfamilienhaus. Er war mit einem sogenannten Keyless Go-System ausgestattet, ein System mit dem der Pkw ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels (keyless heißt schlüssellos) zu entriegeln ist und durch das bloße Betätigen des Startknopfes gestartet werden kann. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nach Bekanntwerden des Diebstahls konnte das Fahrzeug bislang nicht mehr aufgefunden werden. Den Geschädigten entstand dadurch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0941/506-28889 zu melden.

So können Sie sich vor Autodieben schützen: