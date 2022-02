SELB, LKR. WUNSIEDEL. Nach dem Raubüberfall am vergangenen Freitag auf einen Drogeriemarkt in der Selber Schillerstraße, laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Eine Zeugin brachte die Beamten der Kriminalpolizei Hof nun auf die Spur eines ersten Tatverdächtigen. Er sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken

Kurz vor Ladenschluss hatten am 4. Februar 2022 drei männliche Personen den Verbrauchermarkt in Selb betreten. Im Kassenbereich forderten sie unter Vorhalt verschiedener gefährlicher Gegenstände Bargeld. Mit mehreren Scheinen flüchteten sie anschließend unerkannt in nördliche Richtung. Während der folgenden Großfahndung fanden Polizisten im Grüngelände der Herz-Jesu-Kirche Vermummungsgegenstände und ein Messer, die offenbar von den Räubern weggeworfen worden waren.

Über das Wochenende folgten mehrere Bürgerinnen und Bürger dem polizeilichen Zeugenaufruf, unter denen sich ein entscheidender Hinweis befand. In den sozialen Netzwerken samt dazugehöriger Messenger-Dienste verhielt sich ein Selber Schüler auffällig und veröffentlichte Videos, die mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnten. Die Ermittler erwirkten daraufhin bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Hof einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnadresse des Tatverdächtigten im Landkreis Wunsiedel, den sie am Montag vollzogen. Der Schüler, ein 14-jähriger Äthiopier, wurde durch die Polizisten festgenommen und im weiteren Verlauf einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er räumte, zumindest in Teilen, eine Tatbeteiligung ein.

Gegen den 14-Jährigen erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich nun in einer bayerischen Haftanstalt.

Währenddessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof hinsichtlich der weiteren Räuber an.