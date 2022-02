184. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Fußgänger; eine Person verletzt – Westend

Am Dienstag, 08.02.2022, gegen 18:40 Uhr, ging ein 27-Jähriger aus München als Fußgänger die Trappentreustraße in Richtung Donnersbergerbrücke. An der Kreuzung zur Landsberger Straße beabsichtigte der 27-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand diese geradeaus zu überqueren.

Zur selben Zeit war ein 39-jähriger Trambahnfahrer der Linie 19 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnissen trat der 27-Jährige bei für ihn geltenden Rotlichts auf die Trambahngleise, so dass es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn kam. Der 27-jährige Fußgänger wurde dabei unter die Trambahn gezogen und einige Meter mitgeschleift. Hierbei verletzte er sich jedoch nur leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Trambahngleise wurden während der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.