OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN. Am frühen Montagabend hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B286 ereignet. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und geriet in der Folge in einem nahe gelegenen Regenrückhaltebecken einige Minuten unter Wasser. Die Fahrerin schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der 26 Jahre alte Mitfahrer verletzte sich leicht.



Gegen 17:35 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße 286 von Oerlenbach kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie sich mit ihrem Pkw mehrfach überschlagen hatte, durchschlug sie den Zaun eines Regenrückhaltebeckens. Während sich der 26 Jahre alte Mitfahrer selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien konnte, gelang dies der Fahrerin nicht. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Pkw bereits vollständig im Regenwasser versunken. Zwei Polizeibeamte begaben sich daraufhin umgehend in das Regenrückhaltebecken und versuchten hier vergeblich die Fahrerin aus ihrem Pkw zu befreien. Einsatzkräften der Feuerwehr Oerlenbach gelang es schließlich nach mehreren Minuten den Pkw mithilfe einer Seilwinde zu bergen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen brachte der Rettungsdienst die Fahrerin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte Mitfahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.



Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ist mit den Ermittlungen zur Unfallursache betraut. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Kissingen und der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck waren die Feuerwehren Oerlenbach und Pfersdorf, die Wasserwacht Bad Kissingen und der Rettungsdienst im Einsatz.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs zudem ein weißes Fahrzeug, welches unmittelbar vor dem Unfallhergang in Fahrtrichtung Oerlenbach fuhr. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich unter der 0971/7149-0 mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.