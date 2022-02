FÜRSTENFELDBRUCK Wie erst jetzt bekannt wurde, trat ein bislang unbekannter Mann am vergangenen Donnerstag (03.02.2022) einem jungen Mädchen mit entblößtem Geschlechtsteil in Fürstenfeldbruck gegenüber. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die 8-Jährige befand sich gegen 13:30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als in der Konrad-Adenauer-Straße ein Mann vor ihr ging. Als dieser in eine Seitenstraße abbog, nur wenig später wieder umkehrte und ihr nun entgegen kam, bemerkte sie, dass sein Geschlechtsteil nicht durch eine Hose verdeckt wurde. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht. Der Unbekannte entfernte sich nach der Begegnung in Richtung Kindergarten Nord.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkelbraune, lockige, Haare, die über die Ohren reichen, kurzer Ziegen- und Oberlippenbart, bekleidet mit einer braunen Kopfbedeckung, einer beige karierten Stoffjacke, die über die Hüfte reichte und einer blauen, locker sitzenden Jeans

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen eines Sexualdeliktes gegen den bislang unbekannten Mann. Zeugen die zu dem genannten Sachverhalt ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 in Verbindung zu setzen.