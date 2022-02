REGENSBURG. Am Freitag, 4. Februar 2022, erbeutete eine vermeintliche Wunderheilerin einen hohen Geldbetrag.

Gegen 11:30 Uhr traf eine Rentnerin aus Regenburg im Alex-Center zufällig auf eine ältere Dame. Diese erzählte ihr, dass sie verhindern könne, dass ihre Familie oder nahe Angehörigen krank werden. Hierfür würde sie lediglich alle Wertgegenstände und das gesamte Bargeld der Regensburgerin benötigen. Die Seniorin holte tatsächlich Schmuck und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages und übergab es der „Wunderheilerin“, die daraus mit einem Tuch ein „Paket“ erstellte. Dies sollte die Regensburgerin drei Tage unter ihrem Kopfkissen aufbewahren und erst dann wieder öffnen. Als sie entsprechend am Montag das Paket öffnete, stellte sie fest, dass sich darin lediglich Taschentücher befanden. Die „Wunderheilerin“ ersetzt damit offenbar den wertvollen Inhalt. Von ihr liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Weiblich, circa 160 cm groß, circa 50 Jahre alt, kräftige Statur. Sie sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem bzw. slawischem Akzent und hatte gelbbräunlich Haut und schwarze Augen. Auffällig seien ihre Goldzähne gewesen.

Ob ein Zusammenhang mit dem bereits berichteten ähnlichen Vorfall am 5. Februar 2022 in Amberg besteht, wird geprüft. Sie Polizei warnt vor jeglicher Übergabe von Geld oder Wertgegenständen an Unbekannte.

Wer am Freitag im Alex-Center verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.