NEUMARKT I.D.OBERPFALZ. Am gestrigen Montag, 7. Februar 2022, waren erneut Telefonbetrüger aktiv. In einem Fall wurde ein hoher Geldbetrag übergeben.

Trotz laufender Warnungen bringen Betrüger, die sich als Polizeibeamte bzw. Staatsanwälte ausgeben, nach wie vor oftmals ältere Menschen um ihr Erspartes. Auch gestern kam es in der Oberpfalz wieder zu entsprechenden Anrufen. Insgesamt wurden in den Bereichen Regensburg, Neumarkt i.d.OPf., Amberg und Vohenstrauß 15 Taten angezeigt. Hierbei wurde teilweise behauptet, ein Angehöriger hätte einen Unfall verursacht. Durch die Zahlung einer Kaution könnte angeblich eine Haft abgewendet werden. Alternativ erzählten die Anrufer von einem angeblich bevorstehenden Überfall und boten eine „amtliche Verwahrung“ von Bargeld und Wertgegenständen an.

Während die meisten der angerufenen Personen den Betrugsversuch erkannten, wurde im Raum Neumarkt i.d.OPf. ein Senior um seine Ersparnisse gebracht: Er übergab einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag an einen bislang Unbekannten. Die Polizei rät: Legen Sie bei telefonischen Geldforderungen umgehend auf und wählen sie den echten Notruf.