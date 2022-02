0282 - Fahrrad aus Garage entwendet

Hammerschmiede - Im Zeitraum Freitag (04.02.2022) bis Sonntag (06.02.2022) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad aus einer unversperrten Garage im Feuerdornweg. Das silberne Damenrad der Marke Herkules im Wert von ca. 150 Euro war mit einem Spiralschloss versperrt.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

0283 - PKWs zerkratzt

Lechhausen - In der Nacht von Samstag (05.02.2022) auf Sonntag (06.02.2022) wurden ein schwarzer Mazda und ein schwarzer BMW in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die beiden hinter einander am Straßenrand geparkten PKWs mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2500 Euro.

Hinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.



Oberhausen - Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Hyundai in der Kaltenhoferstraße. Der Sachschaden des am Fahrbahnrand geparkten PKWs wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

0284 - Baucontainer der Augsburger Tafel aufgebrochen

Oberhausen - Im Zeitraum Freitag (04.02.2022) bis Montag (07.02.2022) wurden zwei Baucontainer der Augsburger Tafel im Hirtenmahdweg aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Baucontainer ein und entwendeten große Mengen Lebkuchen im Gesamtwert von ca. 800 Euro. An den Baucontainern entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 zu melden.

0285 - Mit frisiertem E-Bike gestürzt

Oberhausen - Am gestrigen Montag gegen 18:50 Uhr kam ein 47-jähriger E-Bike-Fahrer in der Hirblinger Straße zu Sturz. Er wollte von der Hirblinger Straße in die Wertinger Straße abbiegen und übersah dabei den Randstein. Durch den Sturz verletzte sich der Mann leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 47-Jährige mit 1,6 Promille deutlich alkoholisiert war. Er wurde zur Versorgung und anschließender Blutentnahme ins Klinikum Augsburg verbracht. Neben der Alkoholisierung stellten die Beamten zudem fest, dass das E-Bike am Geschwindigkeitssensor manipuliert worden war, sodass es nun deutlich schneller fahren konnte. Zusätzlich zu einer Versicherung hätte der 47-Jährige für die Fahrt eine Fahrerlaubnis der Klasse AM vorweisen müssen, welche er nicht besaß. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

0286 - Randalierer leistet Widerstand

Oberhausen - Am gestrigen Montag gegen 11:00 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Randalierer in ein Café in der Donauwörther Straße gerufen. Die eintreffenden Polizeibeamten kontrollierten den 30-jährigen Mann in einem nahe gelegenen Supermarkt. Zuvor hatte der Mann dort Kunden beleidigt und bedroht. Der 47-Jährige zeigte sich äußerst unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand, als die Beamten ihn aus dem Markt heraus begleiten wollten. Er musste schließlich gefesselt werden, da er versuchte die Beamten zu treten. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizisten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen und in den Arrest des Polizeipräsidiums verbracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

0287 - Einbruch in Sportheim

Innenstadt - In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Sportheim in der Holzbachstraße ein. Dort entwendete er verschiedene Einrichtungs- und Dekogegenstände im mittleren dreistelligen Eurobereich. Offenbar wurde der Täter jedoch gestört, denn er ließ einige Gegenstände zurück, die er bereits zusammengetragen hatte.

Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

0288 - In Garage randaliert

Haunstetten - Am gestrigen Montag gegen 17:00 Uhr stellte die Besitzerin einer Garage in der Freudenthalstraße fest, dass der Innenbereich ihrer Garage mit Graffiti besprüht worden war. Die Besitzerin hatte ihre Garage vergessen abzusperren, als sie in der Früh wegfuhr. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzen die Gelegenheit und zerkratzten, beschmutzten und besprühten die Garagenwände von innen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.

0289 - Verkehrsunfallfluchten

Göggingen - Bereits am Freitag (04.02.2022) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wellenburger Straße. Die Halterin eines blauen Fords parkte ihren PKW zwischen 07:00 und 14:00 Uhr am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Täter touchierte den PKW und beschädigte dabei die linke Fahrzeugseite. Anschließend fuhr er davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.



Haunstetten - Am Sonntag (06.02.2022) bemerkte der Fahrzeughalter eines weißen Dacia Beschädigungen an seiner Beifahrertüre. In der Zeit von Samstag 15:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den PKW, als er auf dem P&R Parkplatz in der Inninger Straße stand. Der Täter hinterließ keine Personalien. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.