WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Vor einer Mutter und ihren beiden Kindern trat am Samstagabend, 5. Februar 2022, ein Unbekannter als Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Am Samstagabend war eine 33-jährige Frau mit ihren beiden 3 und 8 Jahre alten Kindern um 21.00 Uhr in ein Mehrparteienhaus im Iserring gegangen und hatte dort den Personenaufzug betreten. Nach ihren Angaben war ihr der spätere Täter dabei bereits ein Stück weit bis zum Eingang des Mehrparteienhauses gefolgt.

Noch bevor sich die Aufzugtür geschlossen hatte, war der Unbekannte vor die gläserne Haustür, mit Blickrichtung zu den Geschädigten, getreten. Der Mann hatte dabei nach Angaben der Geschädigten die Hose geöffnet und sein entblößtes Genital hing heraus. Sein Gesicht hatte der Täter dabei mit einem roten Schal verhüllt. Außer der Frau mussten auch die beiden Kinder den Anblick ertragen.

Nachdem die Frau mit dem Aufzug in eine Wohnung in den oberen Etagen gefahren war, konnte sie beim Blick aus dem Fenster sehen, wie der Mann in einen weinroten Pkw Mercedes mit Traunsteiner Kennzeichen stieg, den Wohnblock noch mit hoher Geschwindigkeit und lauten Motorengeräuschen umrundete und anschließend in Richtung der Berliner Straße wegfuhr. Die Geschädigte verständigte die Polizei, die sofort eingeleitete Fahndung blieb aber leider erfolglos.

Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernommen. Dort wird gegen den Unbekannten wegen eines Vergehens einer exhibitionistischen Handlung (§183 Strafgesetzbuch) sowie wegen eines Verbrechens des sexuellen Missbrauchs von Kindern (§176 Strafgesetzbuch) ermittelt.

Den Täter beschrieb die Geschädigte wie folgt:

Der Mann war mittleren Alters, ca. 180 cm groß und hatte mit geschätzten 100 kg Körpergewicht eine untersetzte Statur; bekleidet war er mit blauen Jeans und einer schwarzen Winterjacke mit schwarzem Fellkragen, vor dem Gesicht trug einen roten Fleece-Schal. Nach der Tat stieg der Unbekannte in einen weinroten Pkw der Marke Mercedes (schräges Heck, möglicherweise Kombi) mit Traunsteiner Zulassung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter bzw. zum verwendeten Pkw des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 mit der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.