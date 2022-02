DORFEN, LKRS. ERDING.Durch einen Brand in einer Schultoilette entstand am heutigen Vormittag hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 09:20 Uhr waren die Rettungskräfte über den Feueralarm am Gymnasium in Dorfen informiert worden. Der Brand in einer Herrentoilette konnte zügig abgelöscht werden, dennoch entstand nach einer ersten Einschätzung Sachschaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Erste Untersuchungsergebnisse der Kriminalpolizei Erding ergaben, dass ein Handtuchspender in der Toilette mutwillig in Brand gesetzt worden war. Ein konkreter Tatverdacht ergab sich bislang nicht.

Nachdem das Schulgebäude durch die Feuerwehr mit Hochleistungslüftern entraucht wurde, konnten die zwischenzeitlich evakuierten Schüler gegen 11:00 Uhr in ihre Klassenräume zurückkehren.