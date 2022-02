ERLANGEN. (181) Am vergangenen Samstag (05.02.2022) bzw. am Montag (07.02.2022) trat jeweils ein bislang unbekannter Mann im Bereich Erlangen Frauen in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Am 05.02.2022 war die Geschädigte gegen 14:30 Uhr im Wald zwischen dem Bier- und dem Franzosenweg spazieren. An einer Einmündung sah sie in einigen Metern Entfernung einen Mann, welcher offensichtlich onanierte.

Beschreibung des Mannes:

ca. 30-35 Jahre alt, dunkler Bart um den Mund herum. Er war bekleidet mit einer schwarzen Mütze und einer dunklen Jacke mit blau-weißen Streifen im Brustbereich.

Am 07.02.2022, gegen 12:30 Uhr trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau beim Spazierengehen im Buckenhofer Forst gegenüber.

Die Geschädigte war mit ihrem Hund in der Nähe des dortigen Wildschweingeheges spazieren. Dort sah sie wenige Meter neben dem Weg stehend einen Mann, der sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die junge Frau lief nach Hause und informierte die Polizei.

Beschreibung des unbekannten Täters:

ca. 30 Jahre alt, dunkle, schulterlange Haare. Er trug eine dunkle Mütze, dunkelblaue Jeans und einen dunkelblauen Blouson.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen, prüft etwaige Tatzusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



