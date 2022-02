180. Festnahme nach sexueller Belästigung – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 06.02.2022, gegen 21:20 Uhr, sprach ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Mann eine 15-Jährige aus München in der Ludwigsvorstadt an und fragte nach dem Weg zum Goetheplatz. Die 15-Jährige zeigte dem Mann daraufhin den Weg und begleitete ihn dorthin.

Am Goetheplatz angekommen, kaufte sich der Mann etwas und begleitete danach die 15-Jährige wieder zurück zur ursprünglichen Örtlichkeit. Auf dem Weg nutzte er eine Nische und drückte sich an die 15-Jährige. Dabei forderte er Küsse von ihr ein. Im weiteren Verlauf berührte der Täter sie in unsittlicher Art und Weise am Oberkörper. Als sie versuchte, sich zu befreien, hielt er die 15-Jährige fest.

Kurz darauf konnte sie sich dann doch losreißen und flüchten. Im Anschluss vertraute sie sich einer Bekannten an, die die Polizei informierte.

Nach Ermittlungen des Kommissariats 15 konnte ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger festgestellt werden. Dieser konnte am Montag, 07.02.2022, gegen 13:45 Uhr, am S-Bahnhof Harras vorläufig festgenommen werden.

Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde der 50-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. Er wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

181. Festnahme von Tatverdächtigen nach zurückliegenden Einbrüchen in Gewerbebetriebe – Milbertshofen und Untersendling

-siehe Medieninformation vom 20.09.2021, Nr. 1390

Wie bereits berichtet, wurde in den Nachtstunden des Samstag, 18.09.2021, in zwei Verbrauchermärkte in München eingebrochen. Die damals noch unbekannten Täter entwendeten daraus jeweils mehrere Hundert Euro Bargeld und verursachten einen hohen Sachschaden.

Die Ermittlungen wurden wie in München üblich noch vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen und umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) konnten nun zwei Tatverdächtige (36 und 40 Jahre, beide aus Baden-Württemberg) ermittelt und vorübergehend festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

182. Volksverhetzung und Körperverletzung – Moosach

Am Sonntagfrüh (06.02.2022) wurde ein 39-Jähriger (türkischer) Fahrgast von einem zusteigenden Mann beleidigt und geschlagen, nachdem er diesen auf die geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln angesprochen hatte. Der 29-Jährige war zuvor (gegen 09:00 Uhr) ohne vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in den Bus (Linie 50) zugestiegen und deshalb von dem Fahrgast abgesprochen worden.

Hierauf reagierte der 29-Jährige sofort aggressiv und beleidigte den Fahrgast u.a. rassistisch. Außerdem äußerte er dabei nationalideologische, volksverhetzende Parolen und schlug nach dem 39-Jährigen. Er wurde deshalb wenig später von den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) übernommen.