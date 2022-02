NIEDERBAYERN. Am gestrigen Montagabend war die Polizei Niederbayern erneut mit Unterstützungskräften anlässlich mehrerer Versammlungen im Einsatz.

Am Abend des 07.02.2022 war die niederbayerische Polizei bei 26 Versammlungen im Zusammenhang mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen präsent. Bei dem Großteil der Versammlungen registrierte die Polizei Teilnehmerzahlen im zweistelligen bzw. niedrigen dreistelligen Bereich.

Lediglich zwei der 26 Versammlungen waren im Vorhinein bei den Behörden ordnungsgemß angezeigt worden.

In Regen, Dingolfing, Mainburg, Waldkirchen, Eggenfelden und Vilshofen an der Donau registrierte die Polizei jeweils Teilnehmerzahlen im mittleren dreistelligen Bereich.

Die größte Versammlung am gestrigen Montagabend fand, wie auch bereits in den vergangenen Wochen, in Landshut statt. Hier trafen sich insgesamt 1.500 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung im Bereich der Altstadt. Zeitgleich versammelten sich circa 70 Personen an der Martinskirche zu einer angezeigten Kundgebung.

Sämtliche Versammlungen bzw. Aufzüge verliefen störungsfrei. In Landshut und Vilshofen an der Donau leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Teilnehmer wegen Verstößen gegen die geltenden rechtlichen Bestimmungen ein.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.02.2022, 08:45 Uhr