Am Freitag, 4. Februar 2022, gegen 19:45 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz bei der Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung einer Frau ein, dass sie in ihrer Wohnung im östlichen Landkreis Tirschenreuth ihren 55-jährigen Lebensgefährten sowie einen weiteren Hausbewohner im Alter von 51 Jahren tot aufgefunden habe. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf. Eine Schusswaffe wurde vor Ort in unmittelbarer Nähe zu den Toten aufgefunden und sichergestellt.

Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass es am Freitagabend zu mehreren Schussabgaben des 51-Jährigen auf den Älteren kam. Dieser erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Im Anschluss hat der Beschuldigte die Waffe gegen sich selbst gerichtet und sich erschossen. Ein Streitgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen haben sich bislang nicht ergeben. Bei der verwendeten Schusswaffe handelte es sich um einen Revolver, den der Beschuldigte legal besaß.

Am heutigen Montag wurden beide Leichen obduziert. Die Obduktion ergab, dass beide Männer infolge der Schussverletzungen ums Leben kamen.

Die Hintergründe zur Tat sind Teil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf., die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. geführt werden.