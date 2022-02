LKRS. TIRSCHENREUTH. Bei der Durchsuchung eines Anwesens wurde eine große Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Ein Mann konnte festgenommen werden.

Am gestrigen Sonntag, den 7.Februar 2022 meldete eine Frau in den Mittagsstunden bei der Polizei einen Drogenfund im Anwesen ihres Ex-Lebensgefährten im südlichen Landkreis Tirschenreuth. Als die Beamten dort eintrafen, bestätigte sich diese Mitteilung. Sie konnten zunächst ein Behältnis mit einer großen Menge Marihuana auffinden. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. eine Durchsuchung des kompletten Anwesens angeordnet. Hierbei konnte noch mehr Marihuana, sowie eine Aufzuchtanlage mit einer Vielzahl von Cannabis-Pflanzen und ein vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Insgesamt wurden dabei über drei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Im Rahmen der intensiven Fahndung nach dem „Gärtner“, konnte dieser schließlich von einer Streife der Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab angetroffen und festgenommen werden. Der 56-jährige Mann wurde am Montag beim Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftantrag der Staatsanwaltschaft und der Mann wurde in eine JVA eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Spuren vor Ort gesichert und Ermittlungen wegen illegalen Anbaus von Cannabis sowie illegalen Handelns mit Cannabis in nicht geringer Menge übernommen.