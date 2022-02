REGENSBURG. Ein Unbekannter brach am Freitag in eine Wohnung ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitag, 4. Februar 2022, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 22.45 Uhr, stieg ein bislang Unbekannter in eine Wohnung in der Universitätsstraße ein. Der Täter entwendete aus der Wohnung elektronische Geräte sowie Zigaretten. Insgesamt führte der Einbruch zu einem Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Wohnungseinbruch findet man unter: https://www.k-einbruch.de/