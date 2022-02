AMBERG. Ein nicht alltäglicher Fall des Trickbetrugs beschäftigt derzeit die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg. Vermeintliche Wunderheilerinnen brachten eine Frau um ihr Erspartes.

Eine 66-Jährige verließ am Samstagvormittag, 5. Februar 2022, gegen 11.45 Uhr, die Netto-Filiale in der Regensburger Straße in Amberg. Dabei wurde sie von zwei angeblichen „Heilerinnen“ angesprochen, die ihr berichteten, dass ein Angehöriger der Frau krank wäre und diese Krankheit durch das Geld der Frau verursacht würde. Man fuhr aus diesem Grunde in die Wohnung der Geschädigten, um eine „Reinigung“ des Geldes durchzuführen. Dort übergab die Frau einen sechstelligen Bargeldbetrag, der von den „Heilerinnen“ einer Zeremonie unterzogen wurde. Anschließend verließen die unbekannten Täterinnen das Anwesen. Als die Geschädigte anschließend die Kiste mit dem Geld öffnete, fand sie darin nicht ihr Geld, sondern nur mehr einen wertlosen Inhalt. Eine spätere Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die beiden „Heilerinnen“ werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1: „Natalia“, weiblich, ca. 165 cm, ca. 60 Jahre, kräftige Statur, osteuropäisches Aussehen, ukrainischer Akzent, dunklere Haut, Kleidergröße 52, braune knielange Stoffjacke, schwarze Stoffhose, graue Strickmütze, auffällige rote künstliche Fingernägel, kleine schwarze Handtasche

Täterin 2: „Tanja“, weiblich, ca. 172 cm groß, ca. 30 Jahre, kräftige Statur, osteuropäisches/slawisches Aussehen, akzentfrei, volles bzw. rundes Gesicht, helle Haut, lange schwarze Steppjacke, gelbe Strickmütze

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt die Ermittlungen und sucht dringend Zeugen des Vorfalls!

Wer hat am Samstagvormittag die beiden Täterinnen am Nettoparkplatz in der Regensburger Straße gesehen oder kann diese näher beschreiben?

Wer kann Hinweise zur Identität der beschriebenen Frauen geben?

Wer hat zugehörige Fahrzeuge und/oder Kennzeichen beobachtet und kann dazu Angaben machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu den unbekannten Täterinnen machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

Tipps der Polizei gegen Trickbetrug findet man unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/