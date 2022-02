REGENSBURG. In der Nacht zum Montag wurde im Regensburger Osten ein Streit gemeldet. Statt Streitenden fand die Polizei eine benommene Person und Drogen.

Am Montag, 7. Februar 2022, gegen 00.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem vermeintlichen Streit in die Prinz-Rupprecht-Straße gerufen. Als die Beamten eintrafen, lief aus besagter Wohnung Wasser in den Gang. Da niemand öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung und konnten den 35-Jährigen Bewohner benommen antreffen. In der Wohnung wurden diverse Cannabispflanzen und Haschisch im dreistelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Die anschließende Durchsuchung erfolgte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.

Der Beschuldigte wurden im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.